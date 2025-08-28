A Calciano si va alla scoperta delle 7 Fontane tra natura, storia e tradizioni locali. L’appuntamento

L’associazione Santa Maria della Rocca ODV organizza domenica 31 agosto 2025 una giornata dedicata alla valorizzazione delle risorse naturalistiche e culturali del territorio di Calciano, piccolo borgo del Parco Regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane.
L’iniziativa, intitolata “Percorso delle 7 Fontane e delle 7 Frittate Calcianesi”, nasce nel 2019 con l’obiettivo di far conoscere le numerose sorgenti naturali che caratterizzano il territorio e che alimentano la biodiversità locale.
Tra le tappe principali figurano:
Sorgente Acqua del Tremolo, apprezzata per le proprietà curative delle sue acque,
Sorgente di Alpe, con l’antica fonte di creta,
Fontana di Pede e Castello La Rocca,
e altre fontane storiche che raccontano la vita e le tradizioni di Calciano.
Il percorso prevede due opzioni:
Itinerario breve (circa 15 km andata e ritorno): dalla sorgente Tremolo alla Cappella di Cognato e Sentiero Austriaci;
Itinerario completo (circa 25 km a piedi): tour integrale delle 7 fontane.
E’ possibile raggiungere le sorgenti di acqua, anche con le auto, oppure noleggiando le e-bike per tutta la giornata.
Presso ogni sorgente di acqua sarà possibile degustare una frittata abbinata al sito.
Al termine della passeggiata, i partecipanti saranno accolti presso Cappella Serra Cognato, con la degustazione gratuita delle “7 Frittate Calcianesi”, piatto tipico della cucina locale.
L’evento è totalmente gratuito e prevede la presenza di Matteo Paternostro, guida naturalistica.
Ritrovo: Fontana dello Scalo di Calciano
Data: 31 agosto 2025 ore 8:00
Prenotazioni obbligatorie: https://forms.gle/hQ6FXCmb9Jz7nPtt6
Info: 347 5306213 – 348 7588333
Un’occasione per vivere una giornata immersi nella natura, tra sorgenti d’acqua pura, panorami mozzafiato e sapori autentici.