A Bernalda incontri, laboratori e giochi per giovani e giovanissimi. Il programma

Uno spazio per giovani e giovanissimi ma aperto a partecipanti di ogni età è quello che si terrà a Bernalda (MT) in Piazza Plebiscito dal 9 al 14 agosto 2025, in occasione del tradizionale Happening proposto dalla comunità locale di Comunione e Liberazione in collaborazione con la parrocchia San Bernardino da Siena.

È dagli anni 90 che l’Happening anima con proposte culturali, ludiche e formative l’estate bernaldese in un periodo dell’anno in cui la cittadina lucana si arricchisce della presenza di turisti e di affezionati a luoghi e tradizioni locali.

Il tema scelto per l’edizione 2025 – “E tu che cosa cerchi?” – è un invito a mettersi in gioco a partire dalle domande fondamentali dell’esistenza.

Durante i giorni della manifestazione l’Happening propone diverse attività, dalle 9 del mattino, con l’apertura dello Stand bar e colazione, fino alle 23.45: laboratori di pittura e patchwork, costruzione di “carrettoni” – un gioco della tradizione bernaldese −, un torneo di calcetto acquatico, Stand con libri per ogni fascia d’età.

Tutte le sere, alle 20.30, ci saranno incontri con docenti che guideranno alla scoperta di opere come “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry e “Ciò che inferno non è” di Alessandro D’Avenia.

Martedì 12 agosto la serata sarà dedicata alla drammatica situazione della Striscia di Gaza, alla luce delle iniziative in atto nella società civile per porre fine al conflitto e delle recenti dichiarazioni del cardinale Pierbattista Pizzaballa.

Mercoledì 13 agosto ci saranno dialoghi e testimonianze per raccontare l’esperienza di Gioventù Studentesca (GS), il movimento giovanile di Comunione e Liberazione.

L’ingresso e la partecipazione a tutte le iniziative in programma è libero.

Di seguito il programma degli incontri serali dell’Happening che si terranno a Bernalda in Piazza Plebiscito:

9 Agosto

ore 20,30 Presentazione dell’Happening 2025

10 Agosto

ore 20,30 “E, quindi, uscimmo a riveder le stelle”

Incontriamo Don Vito Burdo

11 Agosto

ore 20,30 ” Il Piccolo Principe” di Antoine De Saint- Exupéry

Incontriamo Gabriele Crispino, maestro

12 Agosto

ore 20,30 Happening for Gaza

Incontriamo Chiara Dommarco, storica

13 Agosto

ore 20,30 “Un’amicizia che cambia la vita”

Incontriamo Teresa Dilorenzo e Andrea Borraccia, insegnanti

14 Agosto

ore 20,30 “Ciò che inferno non è” di Alessandro D’Avenia

Incontriamo Michele Borraccia, insegnante

ore 23,00 Estrazione Lotteria Happening

Di seguito la locandina con i dettagli.