Tricarico, Policoro, Metaponto: Domenica tutti al Museo! È gratis

Il 1 febbraio ritorna la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese!
Ecco le aperture dei siti:
GRUMENTO
Museo Archeologico | 08:30 – 19:30
Parco Archeologico | 09:00 – 12:30 e 14:00 – 16:30
Senza differimento della chiusura
METAPONTO
Parco Area Urbana | martedì-giovedì 08:30 – 13:30 (chiusura biglietteria 13:00) e venerdì-domenica 8:30 – 16:30 (chiusura biglietteria 16:00)
Tavole Palatine | martedì-domenica ore 08:30 – 19:30
Museo Archeologico chiuso per ristrutturazione
——
Mostra “Il grano senza le dee”
Depositi del Museo
Dal lunedì al venerdì
Mattina ore 11:00 – 13:30 su prenotazione
Pomeriggio ore 16:30 – 19:30 su prenotazione
POLICORO
Museo Archeologico | 09:00 – 20:00 (ultimo ingresso alle 19:30)
Parco Archeologico | 09:00 – 18:00 (biglietteria chiusura alle 17:30)
Martedì apertura ore 14:00 – ultimo ingresso ore 19:15
POTENZA
Museo Archeologico | 09:00 – 20:00
TRICARICO
Museo Palazzo Ducale | 10:00 – 16:00
Consulta il sito web per maggiori informazioni: www.musei.basilicata.beniculturali.it e scarica l’APP Ministeriale Musei Italiani per prenotare le visite comodamente da smartphone: musei.basilicata.beniculturali.it