Torna “Splendida Matera”, il Premio Nazionale di Letteratura tra i più apprezzati nel panorama dei medici scrittori italiani. Ecco le due giornate di eventi

Torna con la sua VI Edizione “Splendida Matera”, il Premio Nazionale di Letteratura promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Matera, divenuto negli anni uno degli appuntamenti culturali più apprezzati nel panorama dei medici scrittori italiani.

Nato nel 2019 nell’ambito delle iniziative per Matera Capitale Europea della Cultura, il Premio ha preso avvio quasi come un esperimento culturale, ma nel corso delle edizioni si è progressivamente affermato come un importante spazio di incontro tra scienza e umanesimo.

Attraverso la scrittura, medici provenienti da diverse regioni d’Italia condividono riflessioni, esperienze e sensibilità, contribuendo a rafforzare il ruolo di Matera quale luogo di dialogo culturale nel Mezzogiorno e nel Paese.

Il Premio si propone di valorizzare la scrittura come espressione della sensibilità umana e professionale del medico, offrendo uno spazio di confronto sui grandi temi dell’esistenza.

Poesia, narrativa e saggistica diventano così strumenti di memoria, identità e impegno civile, capaci di suscitare emozioni e stimolare una profonda riflessione sulla condizione umana, in particolare in questo tragico tempo in cui si assiste ad una nuova deriva negativa dell’umanità.

Oltre alla dimensione letteraria, “Splendida Matera” rappresenta anche un momento di incontro e condivisione tra colleghi e amici, in un clima di partecipazione culturale e di valorizzazione delle tradizioni del territorio lucano.

Un dialogo che assume un significato ancora più rilevante mentre Matera si prepara a diventare Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

La VI Edizione del Premio si articolerà in due giornate di eventi.

Giovedì 27 marzo 2025, alle ore 17:30, presso il Circolo Culturale La Scaletta, si terrà la presentazione del volume “Così Fu” di Maddalena Bonelli (Edizioni Transumanti, Accettura).

L’incontro sarà arricchito dalla partecipazione di autorevoli ospiti del mondo accademico e culturale:

la prof.ssa Patrizia Del Puente, docente di Glottologia e Linguistica presso l’Università degli Studi della Basilicata, ideatrice dell’Alfabeto dei Dialetti Lucani e fondatrice del progetto A.L.Ba., oggi Centro Internazionale di Dialettologia;

la dr.ssa Patrizia Valpiani, presidente onorario dell’Associazione Medici Scrittori Italiani, poetessa e autrice di narrativa noir, insignita del Premio Hippocrates alla carriera letteraria 2025;

la dr.ssa Marina Berardi, antropologa e fotografa, e, fra i tanti incarichi, assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi della Basilicata nell’ambito del progetto “Abitare i margini oggi”.

il dr. Santo Gioffrè, medico, politico e scrittore calabrese, autore del romanzo storico Artemisia Sanchez, da cui è stata tratta una serie televisiva, noto per il suo impegno civile nella denuncia contro la criminalità organizzata e la malasanità.

Venerdì 28 marzo 2025, alle ore 10:00, presso l’Auditorium “G. Moscati” dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, si svolgerà la cerimonia ufficiale di premiazione.

Nel corso dell’evento sarà ricordato il dr. Vincenzo Caprino, scomparso nel marzo 2025, con la lettura della sua lirica Aestiva, seconda classificata nell’edizione 2022 del Premio.

Ecco i dettagli.