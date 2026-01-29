Scanzano Jonico ai Campionati Italiani Assoluti di Danza : fioccano medaglie d’oro, d’argento e non solo! Complimenti

Ancora una volta lo sport di Scanzano scrive pagine importanti a livello nazionale, portando in alto il nome della nostra comunità grazie al talento e al lavoro quotidiano di atleti e tecnici.

L’Associazione Sportiva King’s Dance Academy, guidata dal tecnico federale Alessandro Stigliano, rientra dai Campionati Italiani Assoluti 2026 della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, disciplina Solo Latin, con risultati di assoluto prestigio che riempiono di orgoglio l’intera città.

Il traguardo più alto arriva con la medaglia d’oro e il titolo di Campionessa Italiana Assoluta nella categoria Juveniles 1 (8/9 anni) conquistati dalla straordinaria Rebecca Stigliano, giovane atleta che ha dimostrato talento, grinta e una maturità sportiva sorprendente per la sua età.

A questo successo si aggiunge la medaglia d’argento e il titolo di Vice Campionessa Italiana Assoluta nella categoria Juveniles 2 (10/11 anni) ottenuti da Melissa Stigliano, confermando l’altissimo livello tecnico espresso dalla scuola.

Da sottolineare anche l’eccellente risultato di Marianna Vita, che nella categoria Junior 2 (14/15 anni) conquista l’ottava posizione su oltre 70 atlete, sfiorando l’accesso alla finale nazionale.

Merita un plauso il debutto della giovanissima Chiara Allegretti, che nella categoria Junior 1 (12/13 anni) accede ai quarti di finale, distinguendosi per una prestazione di grande qualità.

Importanti conferme arrivano anche dalle categorie più numerose e competitive.

Nella Youth (16/18 anni), su ben 133 atlete partecipanti:

Marilina Tuzio e Chiara Denittis si classificano tra le prime trenta, sfiorando l’accesso ai quarti di finale,

mentre Antonella Schirone, alla sua prima esperienza in un Campionato Italiano Assoluto, entra tra le prime sessanta atlete a livello nazionale.

Nella categoria Under 21, Marilina Tuzio e Giajra Santamaria si posizionano tra le prime trenta su 73 partecipanti, mentre Antonella Schirone firma un altro ottimo debutto conquistando l’accesso agli ottavi di finale.

Da evidenziare inoltre il percorso di Giajra Santamaria, che raggiunge i quarti di finale anche nella categoria Adult (19/34 anni) su 122 atlete, dimostrando grande versatilità e determinazione.

In campo maschile, nella categoria Adult Maschile (19/34 anni), Andrea Zaccagnino conquista una prestigiosa semifinale, risultato di grande valore tecnico e sportivo.

Questi straordinari traguardi sono il frutto del lavoro quotidiano di un team di professionisti, dei sacrifici delle famiglie e dell’impegno costante di ragazze e ragazzi che, con passione e disciplina, riescono a competere e distinguersi a livello nazionale anche contro realtà molto più grandi e strutturate.

Il Sindaco Pasquale Cariello e il Consigliere con delega allo Sport Alberto Marzano, insieme con tutta l’Amministrazione, esprimono il più sentito ringraziamento e le più vive congratulazioni alla King’s Dance Academy, al maestro Alessandro Stigliano e a tutti gli atleti per aver rappresentato, così egregiamente, la nostra comunità con orgoglio e straordinari risultati.

Scanzano è fiera di voi e, questi successi, sono il trampolino di lancio verso traguardi ancora più ambiziosi.