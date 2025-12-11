Pisticci: i ragazzi di questa “struttura d’eccellenza” impegnati con manufatti dedicati alle festività natalizie. I ringraziamenti della Garante Silletti

“In qualità di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Basilicata, oggi ho visitato la REMS di Pisticci (MT) – Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza – una realtà che rappresenta una vera eccellenza del nostro territorio.

In questo periodo dell’anno, i ragazzi ospiti della struttura, accompagnati con professionalità e attenzione dagli operatori, sono impegnati nella realizzazione di manufatti dedicati alle festività natalizie.

Un’attività che non solo valorizza la loro creatività, ma che si apre al territorio grazie alla collaborazione con AVIS e altre realtà associative locali”.

Lo dichiara Tiziana Silletti che aggiunge:

“Questi percorsi laboratoriali hanno un significato profondo: favoriscono la socializzazione, rafforzano le competenze relazionali e promuovono l’inclusione sociale, elementi fondamentali per il benessere psicofisico delle persone inserite nella struttura.

La REMS di Pisticci si conferma una struttura esemplare in Regione Basilicata, capace di mettere al centro la persona umana al di là del reato commesso, riconoscendo il valore della cura, della dignità e delle possibilità di crescita individuale.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutto il personale, che ogni giorno lavora con dedizione, competenza e grande umanità.

È grazie al loro impegno costante che questa struttura continua a essere un punto di riferimento prezioso, capace di coniugare accoglienza, percorsi terapeutici e sostegno reale al reinserimento.

La REMS di Pisticci,dimostra quanto sia importante un approccio terapeutico, umano e integrato: un modello che mette al centro la persona e la sua possibilità concreta di un futuro più stabile e dignitoso”.