Papa Francesco a Matera, Mons. Caiazzo: “Affidiamo questo evento di grazia alla protezione della Madonna”. Ecco le sue parole

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento al Santo Padre di Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina, per la conferma arrivata oggi della presenza di Papa Francesco a Matera per la Messa conclusiva del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale che si svolgerà nella Città dei Sassi dal 22 al 25 settembre prossimi:

“Carissimi,

è arrivato questo pomeriggio il comunicato da parte della Sala Stampa Vaticana che conferma la presenza di Papa Francesco a Matera il 25 settembre prossimo a conclusione del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale.

Sento di ringraziare il Santo Padre a nome di tutta la nostra Chiesa locale e di Basilicata, in comunione con i confratelli nell’episcopato, perché, nonostante i tanti impegni, non è voluto mancare a questo importante appuntamento.

Per noi è motivo di grande gioia e soddisfazione poter godere della sua presenza e ascoltare la sua voce nel partecipare alla solenne concelebrazione eucaristica, per “tornare al gusto del pane per una Chiesa eucaristica e sinodale”.

Da quando è stata fissata la data delle elezioni per il 25 settembre, di concerto con le autorità vaticane e la Presidenza della CEI, abbiamo lavorato per non essere di intralcio alle autorità locali. A queste va il mio ringraziamento dal profondo del cuore, perché si sono messe tutte a completa disposizione affinché ogni cosa si svolgesse nella normalità.

In tal senso, ringrazio S. E. il Signor Prefetto, il Signor Questore, il Tenente Colonnello dei Carabinieri e quello della Guardia di Finanza, la Polizia locale, il Signor Sindaco e il Signor Presidente della Provincia di Matera.

Un impegno costante e condiviso nel suo sviluppo, poiché era anche nostro dovere garantire a tutti i partecipanti al Congresso di poter tornare nelle loro sedi di residenza in tempo e votare.

Papa Francesco verrà a Matera per confermarci nella fede e per concludere il Congresso Eucaristico. E’ un evento di Chiesa. Da Matera certamente inviterà tutti noi credenti a rimettere al centro della nostra fede l’Eucaristia (la partecipazione alla S. Messa): “fonte e culmine di tutta la vita della Chiesa”. Senza Eucaristia non c’è Chiesa e senza la Chiesa non si può celebrare l’Eucaristia.

Vi invito a ringraziare il Signore per questo evento di grazia che vedrà la Chiesa italiana radunata a Matera dal 20 al 22 settembre mattina attraverso il Consiglio Permanente della CEI e dal 22 pomeriggio al 25 settembre con il Congresso Eucaristico: quasi tutte le diocesi italiane saranno rappresentate da laici, coppie, giovani, religiose/i, sacerdoti, diaconi, accompagnate dai loro pastori (vescovi, cardinali).

Quanto ci apprestiamo a vivere nella nostra terra di Lucania, con la Città dei Sassi che apre il suo cuore a tutti, non ha precedenti nella storia di questa Regione.

Affidiamo questo evento di grazia alla protezione della Madonna. La devozione dei lucani verso Maria si esprime respirando, se così possiamo dire, con due polmoni: attraverso la devozione verso la Madonna di Viggiano e quella verso la Madonna della Bruna. In cammino con Maria adoriamo in lei la presenza di Gesù Eucaristia, la Parola che si è fatta carne.

Vi abbraccio e benedico”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)