Montescaglioso piange Vito, amatissimo centenario: “È stata una Istituzione”. Il ricordo

Materano in lutto.

Ecco quanto fa sapere il Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito:

“È venuto a mancare il nostro amatissimo centenario Vito Salluce, nominato nel 2015 Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella e già presidente provinciale e della sezione di Montescaglioso dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Guerra.

Il nostro caro Vito, come detto in occasione dei suoi 100 anni nel 2022, è stata una Istituzione della Città di Montescaglioso.

Alla sua famiglia vanno le nostre condoglianze ed il più affettuoso abbraccio dell’intera Comunità.

I funerali si svolgeranno a Montescaglioso lunedì 1 settembre 2025 alle ore 16 nella Chiesa Madre“.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.