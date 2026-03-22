Meteo Matera: la primavera stenta a decollare, inizio settimana instabile. Le previsioni

Parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche sabato seppur con cielo variabile e temperature in graduale lieve rialzo ma ancora sotto la media del periodo su Puglia, Molise e Basilicata.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 23 Marzo, avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 6°C.
Martedì 24 Marzo avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 5°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.