Matera: risposte su Disabilità, turismo, giovani e benessere animale. Queste le proposte

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Progetto Comune Matera:

“Per Progetto Comune Matera l’assestamento di bilancio, all’ordine del giorno del consiglio comunale di Matera del 25 luglio 2025, deve essere l’occasione per dare alcune risposte immediate, anche se solo parziali, nei campi della disabilità, del turismo. dei giovani e del benessere animale.

Per questo Progetto Comune Matera, con i suoi consiglieri comunali Marina Rizzi e Enzo Santochirico, ha presentato quattro emendamenti alla proposta di assestamento presentata dalla Giunta Comunale.

Il primo riguarda l’integrazione del fondo, per centomila euro, relativo all’assistenza personalizzata agli alunni diversamente abili nelle scuole di Matera, in quanto quello originariamente previsto aveva determinato una riduzione del monte-ore annuo, di circa il 18%.

E occorre farlo ora, in vista del nuovo anno scolastico, per limitare, se non escludere, i gravi effetti prodotti da tale riduzione.

Un secondo riguarda la previsione di una posta finanziaria (40.000 euro) per affidare immediatamente l’incarico per la redazione del Piano Strategico per il Turismo, che affronti le tante tematiche del settore, dalla domanda all’offerta, dalla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e naturalistico alla destagionalizzazione, dalla formazione all’accoglienza, dalla mobilità alle strutture e figure di supporto (DMO/MO) e così via.

Un terzo emendamento vuole dare un primo segnale forte ai giovani, in relazione al drammatico tema della casa, con la creazione di un Osservatorio comunale sugli affitti, la promozione del canone concordato con vantaggi IMU per chi affitta a giovani o giovani coppie, l’erogazione Incentivi per la cessione della “nuda proprietà” da parte di persone anziane e sole, per favorire il ricambio generazionale nei quartieri più storici, stanziando per tali finalità 40.000 euro.

Infine, il quarto emendamento, con uno stanziamento di 20.000 euro, prevede la realizzazione del primo cimitero per animali d’affezione di Matera, destinando aree urbane o periurbane di verde incolto alla sepoltura delle ceneri, accompagnata dalla piantumazione di un albero per ogni animale.

Un progetto che unisce forestazione urbana, rispetto per gli animali defunti e rigenerazione del territorio in un Bosco della Memoria condiviso.

Ovviamente si tratta di proposte che sono aperte al contributo di tutti i gruppi e i consiglieri, che mirano a dare risposte a esigenze profondamente avvertite dalla città”.