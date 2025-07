Matera: proclamati i vincitori del Premio Letterario Nazionale “La città dei Sassi”! Ecco chi sono

L’ottava edizione del Premio letterario nazionale Liberalia “La città dei Sassi” ha i suoi vincitori, tutte opere inedite che vedranno presto la pubblicazione nel catalogo Altrimedia edizioni.

Questo Premio, voluto dall’Associazione Liberalia, tra i soggetti promotori del progetto “Patto per la Lettura” che ha portato Matera a diventare Città che legge, si inserisce perfettamente nel novero delle iniziative tese a incentivare e sostenere la diffusione e la promozione delle attività culturali legate alla lettura.

Quest’anno la folta partecipazione ha reso il lavoro della giuria impegnativo ma di certo stimolante, anche grazie all’importante lavoro di pre selezione delle opere svolto dal comitato di lettura.

Hanno sottolineato i componenti del direttivo dell’Associazione Liberalia:

“La qualità dei lavori, mediamente buona e nel caso dei vincitori davvero notevole, sostiene la ragione per il quale abbiamo fortemente voluto il Premio Liberalia: offrire a talenti nascosti la possibilità di emergere e di contribuire attraverso le loro opere alla promozione della cultura e della lettura.

Questa è una fase sociale in cui la carenza di opportunità da un lato e la perdita di stimoli dall’altra sta evidenziando la scarsezza di spunti, autorevoli e consapevoli, che nutrano la costruzione di nuove visioni e che attraverso la lettura incentivino la capacità e la volontà di coltivare nuovi modelli di progresso, modelli improntati a valori di giustizia reale.”

I vincitori del Premio letterario nazionale Liberalia “La città dei Sassi per la sezione Narrativa vede come:

primi classificati Matteo Camerini e Maurizio Camerini con l’opera, a quattro mani, L’ultima carta;

al secondo posto Gli indeformabili di Danilo Cannizzaro e terza classificata l’opera Posto in prima fila di Domenico Romano Mantovani.

Per la sezione Poesia il vincitore è Cesare Cuscianna con Memoria dalle carceri; seconda classificata Francesca Semeraro con Fra le rovine un fiore e al terzo posto la silloge Poesie di Renato De Lucia.

La Saggistica ha visto classificarsi al primo posto Musichenonsai di Giacomo Fiori e al secondo posto il manoscritto Volo economico sul pianeta di Rocco Giuseppe.

Per la sezione Racconto breve si classifica al primo posto Delitto nella nebbia di Sabino Napolitano; secondo classificato e terzo classicficato Andrea Zavagli con le opere La terapia e La versione di greco.

Tra i componenti della Giuria, Gianni Antonio Palumbo alfiere del Lavoro, molfettese, è professore associato di “Letteratura italiana” presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia.

Ha curato l’edizione critica di opere di Giovan Battista della Porta e dei racconti di Antonio Fogazzaro, unitamente a edizioni commentate delle rime di Isabella Morra e del romanzo La Grazia di Dino Terra. Direttore artistico della “Notte bianca della Poesia”, pubblicista, è direttore editoriale della rivista “La calce e il dado” e redattore di “Kamen'”, “Quindici”, “Luce e Vita” e “Menabò”. Gestisce il blog di critica letteraria “Giano bifronte critico”.

Ha pubblicato, oltre a contributi saggistici, libri di poesia, narrativa e teatro.

Paolo Restuccia insegna nei corsi di Storytelling digitale e Audio Podcasting all’Università Pontificia Salesiana e ha insegnato nel corso di Scrittura Generale dell’università La Sapienza Università di Roma.

Cura la regia della trasmissione “Il Ruggito del Coniglio” su Rai Radio2. Ha pubblicato alcuni romanzi ha tradotto i manuali “Story” e “Dialoghi” di Robert McKee e “Guida di Snoopy alla vita dello scrittore” di C. Barnaby, M. Schulz. È uno dei fondatori della Scuola di scrittura Genius.

Marica Spalletta è professoressa associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università degli Studi LINK di Roma, dove insegna “Sociologia della comunicazione” e “Media e politica”. Nel medesimo Ateneo è coordinatrice scientifica di Link LAB (Laboratorio di Ricerca Sociale). Le sue ricerche si focalizzano sulle rappresentazioni mediali, i processi di agenda, gli audience studies, il tema della credibilità. Attualmente è principal investigator del progetto europeo di ricerc-azione GEMINI-Gender Equality through Media Investigation and New training Insights.

Pasquale Vitagliano, poeta e scrittore, è nato e vive in Puglia. Collabora con la “Gazzetta del Mezzogiorno”, “il Manifesto”, la rivista “Incroci” e con il blog La poesia e lo Spirito. Ha pubblicato numerose opere letterarie e saggi. Suoi racconti, articoli e poesie possono essere letti sul blog Nazione Indiana.

Nel mese di settembre sarà data comunicazione dell’evento di premiazione inserito come di tradizione nel cartellone Libri in terrazza che quest’anno è stato avviato nel mese di giugno, nel segno di nuove collaborazioni, e che ha visto numerosi appuntamenti prendere forma in terrazze diverse (Casa Cava e Galleria MadArt).