Matera: al via le riprese della quinta stagione di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore! Le zone interessate

Matera si prepara ad accogliere le riprese della quinta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, celebre fiction di Rai1, tratta dai romanzi della scrittrice lucana Mariolina Venezia.

Dall’8 settembre al 17 ottobre la città dei Sassi si trasformerà nuovamente nel set della popolare serie televisiva: le riprese, come fa sapere ansa, interesseranno il centro storico, i rioni Sassi e il Parco della Murgia materana.

Il set coinvolge anche altre località lucane, tra cui Venosa e i Laghi di Monticchio, nel Potentino, dal 4 al 6 settembre.

La quinta stagione sarà composta da quattro episodi da circa 110 minuti ciascuno, che andranno in onda su Rai 1 tra febbraio e marzo 2026.

Accanto all’incorruttibile magistrato, interpretato con successo da Vanessa Scalera, torneranno Massimiliano Gallo nei panni di Pietro De Ruggieri, marito di Imma, Barbara Ronchi nel ruolo di Diana De Santis, assistente e compagna di scuola, Carlo Buccirosso che interpreta il procuratore Alessandro Vitali e Alice Azzariti, figlia di Imma e Pietro.

Non ci sarà, invece, il maresciallo Ippazio Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice, personaggio chiave nelle precedenti stagioni per il legame speciale instaurato con Imma.

Nel cast figureranno anche attori lucani, a testimonianza del forte legame tra la produzione e il territorio, tra cui Carlo De Ruggieri (dottor Taccardi), Nando Irene (maresciallo Lamacchia), Antonio Montemurro (padre di Pietro) e Giuseppe Ragone (giornalista Pino Zazza). La serie è prodotta da Rai Fiction, Ibc Movie e Rai Com, con la regia di Francesco Amato.