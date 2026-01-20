Matera onora San Sebastiano: Sindaco e Giunta alla Messa della Polizia Locale

Partecipazione sentita e profonda devozione alla Santa Messa in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale: il Sindaco Antonio Nicoletti e gli assessori della Giunta hanno preso parte alla celebrazione nella Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli del Borgo La Martella, presieduta dall’arcivescovo della diocesi Matera-Irsina, Mons. Benoni Ambarus.

Un momento di fede e condivisione per rinnovare il valore del servizio alla comunità e ringraziare le donne e gli uomini della Polizia Locale per l’impegno quotidiano al servizio della città.