Matera, il Comune rafforza il proprio impegno sui temi delle pari opportunità e del contrasto a ogni forma di discriminazione: questi i risultati della prima riunione del Comitato Unico di Garanzia

Primo incontro operativo per il rinnovato CUG del Comune di Matera: al via le attività

Con la prima riunione operativa del Comitato Unico di Garanzia (CUG), il Comune di Matera rafforza il proprio impegno sui temi delle pari opportunità, del benessere organizzativo e del contrasto a ogni forma di discriminazione, in linea con l’indirizzo politico dell’Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Nicoletti.

È stato infatti rinnovato il CUG del Comune di Matera, Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che vede come componenti effettivi Domenico Nicoletti, Francesca Iacovino e Giovanni Pisciotta per la parte datoriale e Roberto Di Polito, Anna Maria Lence e Mirella Dimasi per la parte sindacale, e come componenti supplenti Alessandra Molinari, Silvio Andrea Salerno e Natalia Zolfanelli per la parte datoriale e Caterina Di Biasio, Bruno Francione e Marco Ambrosecchia per la parte sindacale. A dare il via alle attività è stata l’Assessora alle Pari Opportunità e Politiche di genere del Comune di Matera Stefania Draicchio.

Il CUG, nella sua costituzione, ha unificato in un unico organismo le competenze che precedentemente erano assolte dal Comitato per le Pari Opportunità e dal Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, dei quali ha assunto tutte le funzioni previste dalla legge.

Sostiene l’Assessora comunale Stefania Draicchio:

“Credo molto nel ruolo del CUG perché rappresenta l’organo di riferimento e di consultazione dell’Ente per tutte le problematiche nel processo di realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di parità, di pari opportunità e di benessere organizzativo”.

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità è un organismo paritetico, sia per genere che per composizione. È infatti composto per metà da componenti designati dalle organizzazioni sindacali e per metà da rappresentanti dell’Amministrazione.

Aggiunge l’Assessora Draicchio:

“Nella prima riunione operativa sono state avanzate diverse proposte che hanno rappresentato la volontà unanime di rendere il Comitato uno strumento concreto, ad esempio che le riunioni del CUG siano più frequenti rispetto al numero minimo richiesto per legge e che precedano possibilmente le riunioni di Delegazione Trattante, al fine di permettere l’inclusione di alcuni temi salienti discussi in sede di comitato, come ad esempio flessibilità oraria per il miglioramento della conciliazione vita-lavoro, smart working, lotta alla disparità di genere”.

Il Sindaco Nicoletti ha espresso piena fiducia nel CUG e nel ruolo che svolge all’interno dell’ente, sottolineando l’importanza “di uno strumento volto alla promozione di un’organizzazione fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle persone.

La cura e il benessere di chi lavora quotidianamente per la nostra città è una condizione essenziale per garantire servizi di qualità alla comunità, e rappresenta un obbligo morale prima ancora che un dovere istituzionale”.

Per consentire una capillare informazione riguardo la composizione del CUG, i suoi compiti e le opportunità, sarà istituita una mail istituzionale dedicata alla quale i dipendenti potranno rivolgere istanze e richieste di informazioni, nonché ricevere aggiornamenti sulle iniziative e sulle attività messe in campo dal Comitato.

Sempre a cura del CUG verrà redatto un report relativo a un questionario sul benessere organizzativo già somministrato, che sarà oggetto di confronto e approfondimento nei prossimi incontri e che verrà condiviso attraverso i canali istituzionali.