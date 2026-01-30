Matera, Festa della Bruna: è la volta degli amatori. Il bozzetto vincitore

Idee, segni e visioni che prendono forma nel cuore della Festa della Bruna.
Come fa sapere l’Associazione che porta il nome della Patrona della città dei Sassi:
“Ringraziamo tutti gli amatori che hanno partecipato, condividendo con la comunità la loro interpretazione del tema evangelico “𝐈𝐨, 𝐢𝐥 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐞 𝐞 𝐢𝐥 𝐌𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨, 𝐡𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐢 𝐩𝐢𝐞𝐝𝐢 𝐚 𝐯𝐨𝐢…”. (Gv 13,14)
Cinque i progetti presentati: il bozzetto vincitore di Valeria Noviello, insieme alle proposte di Arianna Capolupo e Mattia Fantasia, Claudia Perdicchia, Emanuele Taratufolo e Dalila Verrascina.
Un sentito grazie anche alla commissione esaminatrice, presieduta dal prof. Amerigo Restucci, con la prof.ssa Francesca Perrone, la dott.ssa Patrizia Minardi, il sig. Giovanni Dell’Acqua e la prof.ssa Angela Colonna.
La Festa della Bruna continua a nascere dal talento, dalla fede e dalla partecipazione condivisa”.