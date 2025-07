Il Presidente della Provincia di Matera ha incontrato il neo-eletto Presidente del Coni Basilicata. Ecco come è andata

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha ricevuto il neo-eletto Presidente del Coni Basilicata, Giovanni Salvia.

Queste le sue parole al termine dell’incontro:

“Ho apprezzato la disponibilità e l’atteggiamento collaborativo del Presidente Salvia, con il quale abbiamo gettato le basi per nuove iniziative che potranno tradursi in un supporto alle associazioni e nella valorizzazione dei talenti locali, il tutto nell’ottica di rafforzare e promuovere le attività sportive in tutto il territorio.

Sono certo che questa sinergia porterà benefici concreti alla comunità, incentivando la pratica sportiva a ogni livello e per tutte le età”.