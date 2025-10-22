I sapori di Matera alla conquista del Regno Unito, grazie a questa popolare serie. I dettagli

I sapori di Matera alla conquista del Regno Unito.

La città dei Sassi fa sapere ansa è stata protagonista di una giornata di riprese internazionali per il programma “Tom Kerridge Cooks Italy”, la popolare serie culinaria prodotta dalla rete britannica Itv.

Le telecamere della produzione hanno fatto tappa ieri nel centro storico e nei rioni Sassi, trasformando i luoghi simbolo della Capitale europea della Cultura 2019 in un set che ha valorizzato il patrimonio enogastronomico lucano.

Il programma, della durata di circa 60 minuti, è una serie culinaria composta da sei episodi, in cui lo chef Tom Kerridge esplora gli ingredienti e le ricette regionali italiane, cucinando piatti nel suo food truck d’epoca con l’intento di raccontare il territorio attraverso la cucina.