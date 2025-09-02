FIDAPA Policoro celebra le eccellenze femminili lucane. Le premiate

Venerdi 5 settembre, dalle ore 18:00, presso i Giardini Murati di Policoro, in occasione del trentennale dalla sua fondazione, la sezione FIDAPA BPW Italy di Policoro promuove il Premio Athena Ilias, un evento ideato per valorizzare le eccellenze femminili lucane che si sono affermate a livello nazionale e internazionale nei campi della scienza, della cultura, dell’imprenditoria, della medicina e dell’impegno civile.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla presidente Antonella Magno e dalle socie della sezione di Policoro, si svolge con il patrocinio del Comune di Policoro e della Regione Basilicata, e si propone di coniugare il riconoscimento del merito femminile con la memoria storica e culturale della Magna Grecia.

Nel corso della serata saranno premiate:

Prof.ssa Liliana Dell’Osso, originaria di Bernalda (MT), tra le più autorevoli psichiatre italiane. Professore ordinario all’Università di Pisa, ha diretto la Scuola di Specializzazione in Psichiatria e un master sullo spettro autistico. È presidente eletta della Società Italiana di Psichiatria.

Prof.ssa Miriam Serena Vitiello, nata a Policoro, tra le maggiori esperte italiane di nanofotonica. Dirige il gruppo di Fotonica THz presso l’Istituto Nanoscienze del CNR di Pisa ed è docente alla Scuola Normale Superiore. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui lo SPIE Achievement Award 2025, ed è vincitrice di un ERC Advanced Grant.

Prof.ssa Carmen Cantisani, professore associato di Dermatologia all’Università “La Sapienza” di Roma. Esperta in tricologia, fotodinamica e laserterapia, lavora al Policlinico Umberto I ed è responsabile di fellowship internazionali promosse dalla Trialect Support USA – Harvard Medical School.

Prof.ssa Annarita Doronzio, docente di Archeologia Classica alla Humboldt Universität di Berlino e direttrice del progetto di ricerca Siris-Project presso l’area archeologica del Museo Nazionale della Siritide di Policoro (MT).

Nel corso dell’evento sarà conferita una menzione d’onoreal Prof. Massimo Osanna, Direttore Generale Musei del Ministero della Cultura, per il suo straordinario contributo alla valorizzazione del patrimonio archeologico lucano e italiano.

Saranno inoltre assegnati riconoscimenti a:

Dott. Carmelo Colelli, Direttore del Museo Archeologico Nazionale della Siritide;

Dott.ssa Cristina Favilli, Prefetto di Matera; Dott.ssa Emma Ivagnes, Questore di Matera;

Mary Padula, giornalista e divulgatrice storica.

Sono previsti gli interventi di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali:

Avv. Enrico Bianco, Sindaco di Policoro;

Cosimo Latronico, Assessore regionale alla Sanità;

Marcello Pittella, Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata;

Nicola Massimo Morea, Consigliere regionale;

Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera.

Per FIDAPA BPW Italy interverranno:

Anna Maria Mussacchio, Vicepresidente nazionale;

Eufemia D’Ippolito, BPW International Past Executive Finance Officer;

Elisabetta Grande, Presidente del Distretto Sud-Est Contributo scientifico.

In collegamento parteciperà Massimo Casagrande, archeologo laureato a Perugia con una tesi su Policoro.

Ha collaborato agli scavi dell’agorà meridionale, della fattoria romana in località Troyli e del tempio dorico, probabilmente dedicato ad Athena Ilias, situato nei pressi dell’attuale castello di Policoro.

Una scoperta significativa nel dibattito sulla localizzazione dell’antica città di Siris. Già titolare della cattedra di Archeologia della Magna Grecia all’Università di Perugia, è attualmente funzionario della Soprintendenza ABAP di Cagliari.

Di seguito la locandina con i dettagli.