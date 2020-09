Coronavirus Basilicata: “Tamponi, vaccini antinfluenzali e indennità di rischio agli operatori sanitari”! La richiesta

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di UIL FPL:

“L’aumento del numero dei contagi di questi ultimi giorni non può certamente essere sottovalutato, per questo bisogna mettere i lavoratori delle Aziende sanitarie nelle migliori condizioni possibili per poter operare in questa grave emergenza sanitaria che viviamo ormai da mesi.

La UIL FPL è grata a tutti gli operatori sanitari per l’eccellente lavoro che stanno svolgendo per favorire il contenimento del coronavirus e per i quali bisogna che si adottino provvedimenti per il riconoscimento delle giuste indennità di rischio.

Inoltre, lo vogliamo ribadire con forza, è necessario che vengano effettuati i tamponi ciclicamente a tutti i lavoratori delle Aziende Sanitarie, per monitorare l’andamento dell’epidemia e per scongiurare il pericolo di diffusione del contagio da Covid-19, anche attraverso il potenziamento dei dispositivi di protezione.

Rivolgiamo quindi un appello alla Regione Basilicata ed alla Task Force deputata affinché emanino a breve delle direttive per l’esecuzione dei tamponi per gli operatori sanitari ed invitiamo le stesse alla somministrazione dei vaccini antinfluenzali, sempre partendo dagli operatori sanitari più esposti”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)