Brutto incidente in Basilicata! 118 sul posto

Scontro frontale tra due moto in Val d’Agri, nei pressi di Gallicchio.
Sul posto, fa sapere rainews, è intervenuto il personale del 118.
Ricoverati in ranimazione all’Ospedale San Carlo di Potenza i due centauri in condizioni gravi.
Scontro frontale tra due moto in Val d’Agri, nei pressi di Gallicchio.
Sul posto, fa sapere rainews, è intervenuto il personale del 118.
Ricoverati in ranimazione all’Ospedale San Carlo di Potenza i due centauri in condizioni gravi.
Scontro frontale tra due moto in Val d’Agri, nei pressi di Gallicchio. Sul posto, fa sapere rainews, è intervenuto il personale del 118. Ricoverati in…
La mostra “Basilicata sacra: un altro cielo” promossa dalla Regione Basilicata attraverso l’Agenzia di Promozione Territoriale, e grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con…
Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è stato interpellato sul caso Stellantis in un’intervista concessa a Il Giornale. Le sue…
Sono in arrivo a settembre una serie di incentivi e bonus per famiglie, pensati per alleggerire i costi e alleviare le spese dopo il periodo…
Carovita in salita su ogni fronte per gli italiani. Con la fine dell’estate le famiglie rischiano di subire un aumento dei prezzi significativo rispetto allo…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’On. Arnaldo Lomuti, coordinatore regionale M5S Basilicata: “I dati diffusi in questi giorni parlano chiaro: il 73% degli studenti…
Nel pomeriggio di sabato 30 agosto a seguito del violento temporale che ha colpito la città di Potenza i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia…
Nuova centenaria della provincia di Matera. Si tratta di nonnaAntonia Maria Zotta di Tricarico. A dare la notizia il Sindaco: “Auguri ad Antonia Maria Zotta…
L’Amministrazione comunale di Matera annuncia l’avvio del progetto di recupero e rifunzionalizzazione della Chiesa settecentesca dei Cappuccini, che da decenni versa in stato di abbandono…
Materano in lutto. Ecco quanto fa sapere il Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito: “È venuto a mancare il nostro amatissimo centenario Vito Salluce, nominato nel…
Il consigliere comunale e capogruppo del Movimento 5 Stelle Domenico Bennardi ha presentato un emendamento alle Linee programmatiche dell’amministrazione di Matera guidata dal sindaco Antonio…
Con l’inizio dell’autunno, il governo ha previsto una serie di bonus settembre 2025 destinati a famiglie, studenti e microimprese. Tra gli incentivi principali elencati da…
La legge di Bilancio 2025 ha previsto la proroga di alcuni bonus casa al 50 per cento, ma solo per l’anno in corso e per…