Basilicata: via libera alle risorse finanziarie per educare le nuove generazioni lucane al mangiar bene e sano! I dettagli

La regione Basilicata stanzierà delle risorse finanziarie sull’educazione alimentare per i progetti proposti dai comuni.

Lo annuncia il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Italia Viva, che ha dichiarato:

“Una buona notizia per i sindaci, per la Basilicata e per i lucani.

Nella Finanziaria 2022 sono riuscito a far approvare un emendamento sull’Educazione alimentare che prevede lo stanziamento da parte della Regione di risorse finanziare per gli anni 2022, 2023 e 2024 per i progetti proposti dai Comuni.

Si tratta di un provvedimento in continuità con quanto già realizzato in passato.

Si tratta di una esperienza che, come è certamente noto ai sindaci, ottenne apprezzabili risultati al fine di svolgere un’importante opera di sensibilizzazione delle nuove generazioni sull’importanza, per la propria salute fisica, di una dieta equilibrata ed orientata ai principi naturali della ‘Dieta mediterranea’.

Una filosofia, quella del mangiar bene e sano nel rispetto dell’ambiente che partendo da progetti comunali non può che essere utile per l’intera nostra Basilicata da sempre regione virtuosa e ricca nel comparto dell’agroalimentare.”

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)