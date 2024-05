Meteo: su Matera nuvole e pioggia. Ecco le previsioni aggiornate

Una nuova area perturbata tenderà dalla serata di oggi a portarsi gradualmente dal mediterraneo occidentale verso il nostro paese, proseguendo la fase di spiccato maltempo già in atto, ad iniziare dal Nord-Ovest e in estensione ai settori tirrenici e a parte del Nord-Est.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 2 Maggio, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 11°C.

Venerdì 3 Maggio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 9°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.