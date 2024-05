Montescaglioso: grande successo per la terza edizione della Scalata del Palo della Cuccagna! Le foto

A Montescaglioso grande successo per la terza edizione consecutiva della Scalata del Palo della Cuccagna organizzata dalle consigliere Francesca Mazzoccoli, Antonietta Tralli e il Vicesindaco Rocco Oliva.

Come fa sapere il Sindaco, Vincenzo Zito:

“Anche quest’anno, la pioggia ha cercato di fermarci e complicare il gioco, ma la volontà di tutti ha avuto la meglio.

In questa edizione speciale, l’Amministrazione Comunale non è stata solo organizzatrice della manifestazione ma anche concorrente.

Questo perché l’anno scorso, anno in cui si iscrissero solo quattro concorrenti, feci una promessa che ho mantenuto, gareggiando alla scalata insieme al Vicesindaco e altri due componenti.

Abbiamo, quindi, chiesto chi avesse voglia di sfidare l’Amministrazione.

Il risultato? Si sono iscritte altre 4 squadre, con un totale di 25 iscritti.

Questa è stata la miglior risposta.

È stato bello rivivere questa tradizione il Primo Maggio, è stato altrettanto gratificante vedere le squadre aiutarsi a vicenda per raggiungere insieme l’obiettivo, incitate da un numeroso pubblico e, non per ultima, è stata ineguagliabile ed esemplare la partecipazione del Sindaco e del Vicesindaco, dimostrando, ancora una volta, che gli impegni presi vengono portati a termine e che si fa tutto per il bene della comunità. Ci diamo appuntamento al prossimo anno, dove speriamo di avere sempre più iscritti.

Ringraziamo tutti i partecipanti che con tanta fatica e impegno si sono cimentati a strappare le bandierine…a proposito di bandiere…qualcuno ha reclamato la “bandierina rossa” in cima come tradizione vuole ma a nostro parere non dobbiamo associare il gioco e una tradizione ad una classe politica, così siamo andati oltre e abbiamo preferito far sbandierare in cima al palo il nostro Tricolore”.

Ecco le foto.