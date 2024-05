Polizia Stradale della Provincia di Matera: “Uffici segnati da gravi carenze di addetti”. L’incontro dal Prefetto

Si è svolto, presso la Prefettura di Matera, l’incontro – richiesto dal SILP CGIL e dalla CGIL – con sua Eccellenza il Prefetto di Matera Dott.ssa Cristina FAVILLI.

Per il SILP CGIL erano presenti: il Segretario Provinciale di Matera, Francesco De Fina e il componente della Segreteria Regionale della Basilicata, nonché Segretario Provinciale di Potenza Gianpaolo SPINA; mentre per la CGIL è intervenuta il Segretario Organizzativo di Matera, Michela Carmentano.

La riunione si è svolta in un clima propositivo e collaborativo, in cui si è proceduto alla disamina delle criticità gestionali delle articolazioni della Polizia Stradale della provincia di Matera: Sezione e Distaccamento di Policoro.

E’ stata illustrata al Prefetto l’intensa attività di sensibilizzazione e di denuncia che il SILP CGIL ha posto in essere dallo scorso mese di dicembre – a livello territoriale e centrale – in ordine alle gravi difficoltà operative che soffrono i presidi della Polizia Stradale della Provincia di Matera, i cui organici risicati sono insufficienti ad assolvere al meglio i compiti istituzionali ad essi demandanti, con ricadute sulle condizioni di vita e di lavoro del personale e del controllo del territorio.

La delegazione sindacale ha informato il Prefetto dei contenuti dell’incontro con il Direttore del Servizio Polizia Stradale, avvenuto in data 20 marzo.

In quell’occasione il SILP CGIL aveva chiesto l’assegnazione al Distaccamento Polizia Stradale di Policoro di nuove autovetture e nuovi computers, unitamente a strumentazione tecnica specifica della Specialità (Info Targa, Poliscontrol, Top Crash) giacenti nei locali della Sezione Polizia Stradale di Matera e mai forniti al Distaccamento, nonostante questo garantisca il servizio di Polizia Stradale per tutta la provincia materana.

In quella circostanza, veniva richiesta anche l’elevazione del Distaccamento Polizia Stradale di Policoro a Sottosezione Polizia Stradale, alla luce degli imponenti compiti di vigilanza stradale che è chiamato a svolgere nell’arco della 24 ore sulle strade extraurbane della Provincia di Matera:

“Abbiamo evidenziato che il piano di potenziamento, che ha previsto per il prossimo mese di giugno n. 4 unità presso la Polizia Stradale e 10 unità presso la Questura di Matera, è un frutto positivo ma insufficiente, si tratta di segnali positivi, ma che non risolvono le criticità che attanagliano gli uffici, segnati da gravi carenze di addetti, come evidenziato dal SILP CGIL il 18 dicembre 2023.

Ad esempio, la Sezione Polizia Stradale di Matera è sprovvista di un così alto numero di operatori al punto che è giunta a impiegare, in maniera impropria, appartenenti al ruolo degli Ispettori a svolgere compiti di piantone/vigilanza caserma e operatore sala radio.

Abbiamo rappresentato che, a nostro avviso, sia strategico l’innalzamento della Distaccamento Polizia Stradale di Policoro a Sottosezione ordinaria Polizia Stradale ovvero un presidio più importante per il quale sarebbe previsto un numero più alto di addetti, così da poter presidiare al meglio le strade della Provincia di Matera e, al contempo, di alleviare gli eccessivi carichi di lavoro per il personale.

Con tale soluzione non ci sarebbe più bisogno che le Volanti della Questura e dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza debbano interrompere il controllo territorio per eseguire la rilevazione degli incidenti stradali, in supplenza della Specialità.

Il Prefetto di Matera, nel rispetto delle proprie competenze, ha garantito che prenderà in considerazione e valuterà la fattibilità della nostra proposta di elevare il Distaccamento della Polstrada di Policoro a Sottosezione Ordinari, nel contempo ha evidenziato come la carenza di organico della Sezione di Matera vada risolta, e a tal proposito cercherà di sollecitare l’invio di ulteriori unità.

La delegazione sindacale, al termine dell’incontro, ha manifestato vivo apprezzamento per l’attenzione prestata da parte del Prefetto ai temi posti alla sua attenzione, testimoniando un’attenta sensibilità alle problematiche affrontate, attesa la rilevanza che hanno non solo per i lavoratori di polizia ma anche per i cittadini: dove i primi hanno diritto a vivibili condizioni di lavoro e gli altri hanno diritto a presidi di polizia pienamente efficienti.

Il SILP CGIL e la CGIL di Matera, in attesa di ulteriori incontri per un aggiornamento inerente i temi trattati, continuerà la sua iniziativa a tutela dei poliziotti”.