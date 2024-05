Coppa del mondo di scherma: la lucana Palumbo d’oro con l’Italia ad Hong Kong! Complimenti

L’Italia non finisce mai: fiorettiste azzurre d’oro, fiorettisti d’argento.

Per la seconda volta in due giorni suona l’Inno di Mameli nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto ad Hong Kong.

Il quartetto femminile del CT Stefano Cerioni, composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi ha dominato la gara salendo sul primo gradino del podio grazie al successo in finale sulla Francia e confermandosi sempre più in vetta al ranking mondiale.

Posto d’onore per la formazione italiana maschile con Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, che nel primo appuntamento senza Daniele Garozzo hanno saputo farsi valere sfiorando il colpaccio e cedendo solo nell’ultimo atto ai padroni di casa di Hong Kong.

Il quartetto femminile azzurro ha iniziato la giornata con l’ottavo di finale vinto di slancio contro Singapore con il punteggio di 45-16.

Nei quarti la formazione composta da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi ha battuto la Polonia per 45-30 entrando tra le “top 4”.

In semifinale ancora un incontro dominato fin dalle prime battute per le ragazze del CT Stefano Cerioni che hanno chiuso con il 45-32 sull’Ucraina.

Team Italia perfetto anche in finale contro la Francia.

Il match per l’oro ha visto le azzurre avanti dalla prima all’ultima stoccata con il successo per 45-30 e la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Tbilisi 15 giorni fa.

Medaglia d’argento per la squadra maschile.

La formazione composta da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini ha debuttato negli ottavi di finale in un match molto duro in cui gli azzurri hanno avuto la meglio contro l’Ucraina grazie all’ultima stoccata messa a segno da Tommaso Marini che ha permesso la vittoria e l’accesso ai quarti per 45-44.

Tanto equilibrio anche nell’assalto dei quarti contro l’Egitto con gli azzurri che, con il punteggio di 45-42, i ragazzi del CT Cerioni hanno fatto loro conquistandosi il posto in semifinale. Gli azzurri hanno conquistato la finale grazie al 45-37 contro la Cina.

La battuta d’arresto per il quartetto italiano è arrivato in finale contro i padroni di casa di Hong Kong per 45-41. Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini hanno comunque conquistato l’argento e punti fondamentali per il ranking su cui si comporrà il tabellone delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Si conclude così la tre giorni di gare di Hong Kong con l’Italia che ha conquistato due ori (quello di Guillaume Bianchi nel fioretto maschile individuale e della squadra femminile), i due argenti di Elena Tangherlini e della squadra maschile e i due bronzi di Arianna Errigo e Tommaso Marini.

Piena soddisfazione per il CT Stefano Cerioni e il suo staff, rappresentato in Asia dai maestri Fabio Galli, Giovanna Trillini, Filippo Romagnoli ed Eugenio Migliore.