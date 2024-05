Basilicata: auguri a nonna Ninetta per i suoi 100 anni!

Oggi 4 maggio 2024 la Comunità di Ripacandida festeggia la sig.ra Antonietta Guerrieri, nota in paese come “Ninetta Petrelli”, che taglia il traguardo del secolo di vita.

I cittadini di Ripacandida hanno partecipato alla cerimonia per dimostrare a “nonna Ninetta” la vicinanza della comunità ripacandidese e per porgerle un caloroso augurio per l’importante traguardo raggiunto.

Il Sindaco Michele Donato Chiarito, unitamente al tutta l’Amministrazione comunale di Ripacandida, al Parroco e al Maresciallo Fortunato, hanno omaggiato la neo centenaria.

Dalla nostra Redazione i più cari auguri a nonna Ninetta.

Queste alcune foto dei festeggiamenti.