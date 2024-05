Scanzano Jonico: il successo della “Sagra della fragola della Basilicata” ha superato le aspettative. I dettagli

“La “Sagra della fragola della Basilicata” è stato un successo anche quest’anno, la seconda edizione della manifestazione che ha visto protagonista un’eccellenza del nostro territorio, ha rappresentato un importante momento di aggregazione sulla nostra meravigliosa Costa Jonica ma anche un’importante occasione di confronto su tematiche fondamentali per i produttori e gli agricoltori lucani”.

Afferma Piergiorgio Quarto Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Basilicata che aggiunge:

“Va evidenziata e riconosciuta la grande forza e il grande impegno messo in campo dal Comitato organizzatore dell’evento, di tutte le aziende agricole che hanno partecipato, portando un importante contributo alla manifestazione e alla celebrazione di quello che oggi si conferma un prodotto unico e competitivo della nostra terra, apprezzato e richiesto in Italia e all’estero.

Il Metapontino, con il suo terreno e il suo clima è conosciuto da tempo come area vocata alla fragolicoltura, nel segno della sostenibilità ambientale.

La fragola di Basilicata infatti oggi non ha rivali sul mercato per svariate ragioni, non solo per la sua forma elegante, il rosso vivo che la caratterizza, il suo profumo e il suo sapore inconfondibile o perché essendo raccolta rigorosamente a mano, è in grado di conservare per più giorni la sua qualità, il suo sapore e profumo, ma anche poiché essendo resistente alle malattie che generalmente colpiscono le fragole, permette ai produttori un uso minimo di trattamenti, cosa che fa apprezzare ancora di più questo frutto ai consumatori.

La Basilicata oggi è la prima produttrice indiscussa di fragole con i suoi circa 1000 ettari di coltura dedicata a questo straordinario frutto, che continua ad essere protagonista d’eccellenza di note vetrine locali, nazionali ed internazionali, di mercati europei e di preparazioni sempre più ricercate.

Un ringraziamento doveroso va mosso nei confronti di tutto il Comitato Organizzatore della seconda edizione della Sagra della Fragola della Basilicata per l’impegno e per la passione dimostrata ancora una volta nei confronti della loro terra, della loro comunità e del loro lavoro, ma ci tengo a ringraziare anche tutti i volontari che hanno partecipato ed arricchito l’evento: Valchirio Piraccini, Angelo Mazza, Presidente Coldiretti di Scanzano Jonico, Donato Antonio Sabato, Presidente CIA e consigliere Apofruit, Salvatore Pecchia, Presidente Promotore Fragola della Basilicata IGP, Berardino Marchitelli, Presidente L.A.ME.TA. Consulting Ets, Alfredo Carullo, segretario L.A.ME.TA. Consulting Ets, Nicola Vallinoto, agronomo e docente, Antonio Ferrara, Fe. Vi. Frutta, Rocco Zuccarella, Zuccarella soc. coop. agricola, Vincenzo Sabato, A.M.A.L.A.

Sono state oltre 70 le aziende agricole e le Op del territorio che hanno saputo valorizzare la fragola con preparazioni locali apprezzatissime e facendola assaggiare gratuitamente, nonostante in questi giorni mancasse il 30 percento di prodotto dal raccolto.

La seconda edizione della Sagra della Fragola, svoltasi a Scanzano Jonico il 29 e 30 aprile 2024, ha confermato e superato le aspettative di tutti, per gli stand triplicati, per l’affluenza registrata e per la partecipazione riscontrata da parte degli imprenditori locali e giunti da fuori Regione.

I meravigliosi campi, l’organizzazione degli impianti gestiti con tecnologie innovative, per produzioni di alta qualità organolettica, a residuo zero e dunque sicure per il consumatore, la passione di tutti coloro che lavorano per un prodotto finito d’eccellenza quale è la nostra fragola, sono un orgoglio per la nostra Regione”.