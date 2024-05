Ferrandina: apre al pubblico l’area fitness all’aperto! I dettagli

Domenica 5 maggio, alle ore 18, il Comune di Ferrandina apre al pubblico l’Area Fitness Outdoor, rendendo l’area lungo via Nicholas Green un’innovativa zona dedicata alla pratica sportiva, per vivere lo sport e il tempo libero all’aperto.

Il progetto è stato finanziato con fondi ottenuti nell’ambito della Misura “Sport e inclusione sociale” – 3^ Linea di intervento del PNRR.

A disposizione dei cittadini due composizioni, realizzate su una superficie di circa 500 metri quadrati, che offrono attrezzature moderne per un allenamento completo all’aria aperta.

La prima composizione include step, parallele, barre per push up, sit-up bench, panca per tricipiti e altro ancora, mentre la seconda offre step, arm bike, panca per tricipiti e ulteriori attrezzature inclusive per consentire una pratica sportiva senza barriere.

Dichiara l’assessora allo Sport Maria Teresa Di Stefano:

“L’area fitness outdoor garantirà uno spazio dinamico e all’avanguardia per tutta la comunità di Ferrandina, consapevoli che l’attività fisica all’aperto apporti, a tutte le età, benefici non solo da un punto di vista fisico, ma anche e soprattutto da un punto di vista psicologico.

La pratica sportiva outdoor, infatti, è accertato che aumenta il buonumore e l’autostima, regala al corpo maggiore energia, genera sensazioni di benessere e serenità, riducendo lo stress.

L’Amministrazione comunale consegna alla città un’area attrezzata, nella certezza che sarà sentita da tutti come propria e pertanto verrà rispettata, custodita e utilizzata al meglio da ognuno di noi”.