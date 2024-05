Matera: complimenti agli agenti di Polizia Innella, D’Effremo e Debernardis per aver aiutato 2 anziani turisti! Ecco cosa è successo

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, esprime un plauso per l’iniziativa e lo spirito di servizio degli agenti di Polizia locale Pietro Innella, Rosa D’Effremo e Giovanni Debernardis, che nei giorni scorsi hanno offerto aiuto e supporto a due anziani turisti, bloccati alla stazione delle Ferrovie appulo lucane.

L’episodio è stato raccontato dagli stessi protagonisti, con una mail pec inviata al Municipio.

I due anziani si erano fermati due giorni in città, e domenica 21 aprile avevano bisogno di raggiungere Altamura.

Quindi si sono recati alla stazione Fal, apprendendo che non c’erano i treni perché sostituiti dai bus.

L’arrivo del mezzo era previsto per le ore 13 di fianco alla stazione, e nel frattempo ai due italiani si era aggiunta anche una coppia di anziani irlandesi.

Ma alle 13.30 i quattro turisti erano ancora in attesa infreddoliti, quindi hanno fermato una pattuglia della Polizia locale per chiedere aiuto.

Dopo varie telefonate i vigili, come racconta Maria Teresa Gè nella mail, gentilissimi e disponibili hanno comunicano loro che la fermata del bus era stata spostata in altro luogo senza un preciso avviso, e si doveva aspettare il mezzo delle 16.15.

Allora la pattuglia ha risolto il problema fornendo tutto il supporto necessario, che i due anziani turisti hanno apprezzato molto.

Commenta il sindaco:

«Un bel esempio di ospitalità, senso civico e del dovere, dai tre agenti che ringrazio.

Purtroppo i cantieri in pieno fermento che coinvolgono un’area nevralgica della città, comportano qualche disagio, anche se una volta conclusi si avrà un ritorno positivo per la città e il turismo.

In futuro occorre che tutti i gestori interessati dalle variazioni di servizi e fermate, prestino la massima attenzione all’aspetto comunicativo per evitare brutte figure e disservizi come questo.

Noi operiamo per il bene e la crescita della città, ma abbiamo bisogno del supporto di tutti per farlo al meglio».