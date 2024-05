Pisticci: terminati i lavori di bitumazione della SP 18 Pozzitello-San Basilio. I dettagli

Prosegue l’opera di rinnovo e manutenzione della viabilità provinciale di Matera, fortemente voluta dal presidente, Piero Marrese.

Sono infatti da poco terminati i lavori di bitumazione della SP 18 Pozzitello-San Basilio, in territorio di Pisticci, finanziati con fondi Cipes “FSC 2021/2027. Aumento della resilienza rete stradale in gestione alla Provincia di Matera”, cui seguirà la realizzazione della segnaletica orizzontale.

L’intervento in questione, uno dei tanti che la Provincia di Matera ha previsto, porterà a breve anche alla bitumazione e alla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale della SP 60 Scanzano-mare e della SP 86 San Teodoro-Quarantotto, per un ammontare complessivo di 665mila euro.

Ha ricordato Marrese:

“Grazie a una programmazione chiara e all’operato dell’ufficio tecnico della Provincia di Matera prosegue l’azione di ammodernamento e manutenzione della viabilità provinciale.

Nei prossimi giorni, nell’ambito dello stesso intervento, andremo a bitumare anche altre due strade che portano a mare, sì da rendere l’accesso alla costa jonica più sicuro e fruibile sia ai numerosi turisti che si riversano da quelle parti che per i residenti.

Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: ovviare alla mancanza di fondi e personale che affligge la Provincia con una programmazione chiara e lungimirante.

Un grazie a tutti i consiglieri provinciali per la loro costante collaborazione e, per l’intervento in questione, alla già consigliera Viviana Verri e al consigliere Pasquale Sodo: è solo con l’azione sinergica che si adottano decisioni positive per i cittadini”.