Asm Matera: incarichi di lavoro per medici specializzati in pensione. L’avviso

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha pubblicato un avviso per la acquisizione di manifestazioni d’interesse di personale medico specializzato collocato in quiescenza, per l’eventuale conferimento di incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore a sei mesi salvo proroga se prevista, per le esigenze delle Unità Operative Complesse di diverse strutture dell’ASM di Matera.

Le specialità mediche per le quali si indice avviso riguardano

Dirigenza Medica:

Cardiologia

Radiologia

Pediatria

Chirurgia Generale

Medicina d’Emergenza Urgenza

Oncologia Medica

Anatomia Patologica

Anestesia e Rianimazione

Otorinolaringoiatria

Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva

Urologia

Ostetricia e Ginecologia

Igiene, epidemiologia e sanità pubblica

Farmacia

Organizzazione Servizi Sanitari di Base o discipline equipollenti o affini.

Dirigenza Sanitaria non medica:

Farmacia o discipline equipollenti o affini.

Ulteriori dettagli sul sito dell’asm basilicata.