Matera: Lorenzo Saracino del Dante Alighieri vola alle finali nazionali di queste olimpiadi! In bocca al lupo

Da oggi 2 a Domenica 5 Maggio 2024, presso la struttura Colonia Agip di Cesenatico, si terrà la fase nazionale delle Olimpiadi di Matematica, cui parteciperà uno studente eccellente della 5a B Nuovo Ordinamento del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera, che accede alla suddetta fase.

Lorenzo Saracino è risultato secondo classificato a conclusione della gara distrettuale della competizione riservata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che si è svolta lo scorso 21 febbraio a Genzano di Lucania.

Alla prova regionale delle Olimpiadi di Matematica hanno partecipato anche altri studenti del Liceo scientifico “Dante Alighieri” che, in questa fase, pur non rientrando tra i finalisti, hanno ottenuto delle ottime posizioni nella classifica finale afferente a tutto il territorio lucano.

Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Materano, prof.ssa Marialuisa Sabino, insieme al corpo docente, esprime la soddisfazione per il risultato conseguito da Lorenzo Saracino e ringraziano gli altri studenti che hanno partecipato alla prova per l’impegno e l’entusiasmo dimostrato in una competizione tanto dura quanto emozionante.

La dirigente esprime un plauso per la docente referente per le Olimpiadi di Matematica, prof.ssa Milena De Rosa e ai docenti tutti, che supportano costantemente i ragazzi nella loro crescita formativa e culturale.