Incidente ieri mattina sulla strada statale 99 Matera-Altamura.

Per cause da definire, in direzione Matera un centauro ha perso il controllo della moto che stava guidando, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e della Polizia Locale.

Il motociclista materano è stato prontamente trasportato all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.