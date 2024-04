Meteo: pioggia in arrivo su Matera? Ecco le previsioni aggiornate

Una vasta saccatura, che si estende dal Nord Atlantico verso la Penisola Iberica, tenderà a portarsi gradualmente verso il nostro Paese, avviando una spiccata fase di maltempo ad iniziare dai settori di nord-ovest e dai settori tirrenici.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Mercoledì 1 Maggio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 14°C.

Giovedì 2 Maggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 10°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.