Elezioni europee: ecco tutti i candidati lucani

Scaduto il termine per la presentazione delle liste in vista delle elezioni europee di Giugno (l’8 e il 9 in Italia).

Sei i candidati lucani in corsa (in ordine alfabetico):

Nicola Benedetto per Fratelli d’Italia

Vincenzo Incampo per il Movimento 5 stelle

Antonio Rubino per Stati Uniti d’Europa

Giuseppina Paterna per il Partito democratico

Piernicola Pedicini per Pace, Terra, Dignità

Marcello Pittella per Azione.

Si ricorda che si andrà alle urne per eleggere 76 membri del Parlamento europeo.

Ai sensi della legge elettorale europea, tutti i paesi membri devono usare un sistema elettorale proporzionale.

Ciò significa che l’assegnazione dei seggi avviene in modo da assicurare alle diverse liste un numero di posti proporzionale ai voti ricevuti.

L’Italia usa il voto di preferenza, che dà agli elettori la possibilità di indicare, nell’ambito della medesima lista, da una a tre preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso.

Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.