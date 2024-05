Matera: convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria! Ecco i punti da discutere

Il Comune di Matera informa:

“Il presidente Francesco Salvatore ha convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria, lunedì 6 maggio alle ore 16 presso la sala “Pasolini” di via Sallustio (eventuale seconda convocazione venerdì 10 maggio alle ore 16), per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. INTERROGAZIONI:

A) Interrogazione a firma dei consiglieri Toto Morelli e Fragasso avente ad oggetto: “Quali determinazioni urgenti per verificare le cause dei disturbi del segnale tv nel quartiere Acquarium”.

B) Interrogazione a firma del consigliere Paterino avente ad oggetto: “Recupero crediti”.

C) Interrogazione a firma dei consiglieri Paterino, Visaggi, Di Lecce e Doria avente ad oggetto: “Variante di localizzazione dell’edificio per ospitare la Casa e Giardino delle Tecnologie Emergenti di Matera (Piano di lottizzazione di Via dei Normanni). Ripristino destinazione urbanistica ex ante”.

D) Interrogazione a firma del consigliere Casino avente ad oggetto: “Interrogazione consiliare ai sensi dell’art. 67 del Regolamento del Consiglio comunale – Palasassi S.Bagnale, proposta di progetto di finanza”.

2. Mozione a firma dei consiglieri Toto, Morelli e Fragasso avente ad oggetto: “Valorizzazione del patrimonio comunale e recupero crediti”.

3. Mozione a firma di diversi consiglieri (primi firmatari De Palo Gianfranco e Stigliani Lucia Anna) avente ad oggetto: “Mozione per chiedere la realizzazione di parchi giochi inclusivi”.

4. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 19 marzo 2024 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 adottata ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000. Seconda variazione.

5. Regolamento comunale per l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale Volontario e Schema di Convenzione. Approvazione“.