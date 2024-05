Concerto spirituale a Ferrandina: spazio anche ai grandi gospel. I dettagli dell’iniziativa

Domenica 5 maggio 2024 alle ore 20:00, nella Parrocchia San Giovanni Battista a Ferrandina (MT), l’Associazione Parrocchiale in collaborazione con Chorus Inside Basilicata APS – Ente Terzo Settore e la Federcori, Federazione Cori Italiani, presenta “REGINA COELI LAETARE” concerto spirituale del Coro “San Giovanni Paolo II” promosso nell’ambito della rassegna regionale “RESURREXIT” della Chorus Inside Basilicata.

Con il patrocinio di “MUSICA MAGGIORE” International Music Centre, Orchestra Ensemble Choir, il Coro San Giovanni Paolo II, con l’accompagnamento dell’Organista Cristiano Tota e la direzione del Maestro Giulio Giannelli, si esibiranno in brani spirituali, religiosi e grandi gospel, sicuramente musica per intenditori ma anche per appassionati e semplici spettatori, che avranno modo di passare una tranquilla serata all’insegna della buona musica per la mente e per lo spirito.

Di seguito la locandina con i dettagli.