Bernalda: tutto pronto per la seconda edizione di “Bikers per la vita 2024”. Ecco il programma

Dopo il successo della prima, ritorna il 5 maggio con tanta attesa la seconda edizione di Bikers per la vita 2024.

Il programma prevede due fasi.

A dare il via sarà un moto tour che parte da Bernalda fino a Pomarico con rientro a Metaponto Lido in piazza Alessidamo dove si darà il via al festival aperto a tutti: amanti delle due ruote e non, comprese famiglie che desiderano trascorrere una domenica pomeriggio all’insegna del divertimento e non solo.

Il festival si aprirà con i saluti da parte delle istituzioni patrocinanti l’evento, il Comune di Bernalda ed il Comune di Pomarico, tra i quali si stringerà ufficialmente il Patto di Amicizia promosso dall’Associazione “Bikers per la vita”.

Per l’occasione verrà presentato anche il progetto di Mototerapia a cura di Luca Nuzzo, terapista delle neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico del comportamento RBT, fondatore e responsabile scientifico dell’associazione “La MotoTerapia”.

L’evento sostiene il progetto sociale “Scopri il mio mondo” costituito da una serie di iniziative promosse e gestite direttamente dall’associazione Bikers per la vita, volte a sensibilizzare e far conoscere il mondo dell’autismo e le problematiche del neurosviluppo.

Al fine di scoprire il sound più unico, ma anche emozionante che donerà dopo una sinfonia di potenza, quell’adrenalina in più agli amanti delle due ruote, si darà spazio alla gara Sound & Style gestita da Pomarican Chopper, dove anche sullo stile maggiore si avranno gli occhi puntati.

Non poteva che non mancare un momento musicale di puro divertimento per tutti che vede esibirsi un DJ Set e l’esibizione del talentuoso Mirko Gisonte, chitarrista e compositore lucano che travolgerà i presenti nelle note della musica popolare.

Divertimento anche per i più piccini che saranno impegnati in svariati giochi.

Sarà presente nella piazza anche un’area street food.

A concludere l’evento lo spettacolo dell’attore, comico e cabarettista italiano, Uccio De Santis.

Presenterà l’evento la giornalista Cristina Longo.

L’evento è organizzato dall’Associazione “Bikers per la vita” in collaborazione con l’associazione “Leucippo” – Operatori turistici Metaponto, associazione “Viva” artigiani e commercianti di Bernalda e Metaponto, e CSEN Basilicata (Centro sportivo educativo nazionale), con il quale l’associazione “Bikers per la vita” è legata in simbiosi dalla manifestata volontà di collaborare e rendere il mondo dello sport realmente inclusivo.

Di seguito la locandina con i dettagli.