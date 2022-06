Matera, buone notizie: restituita alla comunità questa struttura! Ecco i dettagli

Domani 7 Maggio 2022 alle ore 10:30 sarà inaugurato lo spazio multifunzionale di Spine Bianche in Via Dante in una conferenza stampa in loco, in cui verranno indicate le modalità di utilizzo della struttura.

Come fa sapere il sindaco di Matera Bennardi si tratta di:

“uno spazio che ospiterà al primo piano il Fondo storico-documentale Sacco (rinveniente dalla donazione del noto intellettuale) e al piano terra il centro per il comitato di quartiere oltre che il Laboratorio Urban Center (LUC), uno spazio espositivo, di inclusione sociale e di incontri sul tema dell’architettura e dell’urbanistica”.