Asm di Matera: in questa data controlli medici specialistici gratuiti per bambini. L’iniziativa

In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma 2024, che si celebra il 7 Maggio, molti centri di Pneumologia Pediatrica, distribuiti sul territorio nazionale, offriranno valutazioni spirometriche gratuite ai bambini per tutto il mese di maggio.

Anche l’Azienda Sanitaria Locale di Matera aderisce all’iniziativa realizzata dalla Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili – SIMRI in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria, Asmaallergia Bimbi Onlus, Federasma e Allergie Federazione Pazienti ODV, Respiriamo Insieme.

L’iniziativa offre, alle famiglie, la possibilità di accedere gratuitamente a controlli medici specialistici per i loro bambini.

Infatti, Lunedì 6 Maggio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – previa prenotazione al numero 0835.253332 – sarà possibile accedere alle visite gratuite pediatriche (7-16 anni) organizzate dall’Azienda Sanitaria di Matera fino ad un massimo di dieci pazienti.

La Giornata mondiale dell’Asma è promossa da Global Iniziative for Asthma (GINA) che, per quest’anno, ha scelto come slogan “L’Educazione all’asma dà potere” per evidenziare l’importanza di gestire la malattia in modo efficace e riconoscere quando è necessario ricorrere all’assistenza medica.