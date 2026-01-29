ULTIME NEWS

Basilicata, tentativi di truffa. Non c’è pace! Ecco come difendersi

29 Gennaio 2026

Preoccupazione a Ruoti.

Come da avviso del Sindaco, Franco Gentilesca, si apprende:

“Cari concittadini,

si stanno verificando tentativi di truffa telefonica anche nel nostro Comune di Ruoti.

Alcuni malintenzionati chiamano utilizzando numeri che sembrano appartenere alle Poste Italiane o ai Carabinieri di Ruoti, chiedendo denaro o informazioni personali.

In alcuni casi, per rendere la truffa più credibile, effettuano una seconda telefonata facendo apparire il numero come reale, fingendo una conferma da parte delle Poste o dei Carabinieri.

ATTENZIONE:

• Poste Italiane e Carabinieri NON chiedono mai soldi o dati personali per telefono;

• Non fidatevi del numero visualizzato: può essere falsificato;

• Non fornite dati bancari, codici, password o informazioni personali.

Cosa fare:

• Riagganciate immediatamente;

• Non effettuate pagamenti;

• Segnalate l’accaduto ai Carabinieri di Ruoti.

Invito tutti, in particolare anziani e persone più fragili, a prestare la massima attenzione e a condividere questo messaggio per aiutare a prevenire ulteriori raggiri.

La collaborazione di tutti è fondamentale per proteggere la nostra comunità”.