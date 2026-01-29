Basilicata, tentativi di truffa. Non c’è pace! Ecco come difendersi

Preoccupazione a Ruoti.
Come da avviso del Sindaco, Franco Gentilesca, si apprende:
“Cari concittadini,
si stanno verificando tentativi di truffa telefonica anche nel nostro Comune di Ruoti.
Alcuni malintenzionati chiamano utilizzando numeri che sembrano appartenere alle Poste Italiane o ai Carabinieri di Ruoti, chiedendo denaro o informazioni personali.
In alcuni casi, per rendere la truffa più credibile, effettuano una seconda telefonata facendo apparire il numero come reale, fingendo una conferma da parte delle Poste o dei Carabinieri.
ATTENZIONE:
• Poste Italiane e Carabinieri NON chiedono mai soldi o dati personali per telefono;
• Non fidatevi del numero visualizzato: può essere falsificato;
• Non fornite dati bancari, codici, password o informazioni personali.
Cosa fare:
• Riagganciate immediatamente;
• Non effettuate pagamenti;
• Segnalate l’accaduto ai Carabinieri di Ruoti.
Invito tutti, in particolare anziani e persone più fragili, a prestare la massima attenzione e a condividere questo messaggio per aiutare a prevenire ulteriori raggiri.
La collaborazione di tutti è fondamentale per proteggere la nostra comunità”.