Basilicata: “Salario minimo, battaglia di civiltà”. Le ultime notizie

Il commissario regionale del Pd Basilicata, Daniele Manca, interviene sulle proposte di legge presentate dal gruppo consiliare regionale in materia di salario minimo, sicurezza e contrasto al dumping salariale (retribuzioni o le condizioni sono al di sotto dei contratti collettivi nazionali di riferimento), esprimendo pieno apprezzamento per il lavoro svolto.

Secondo Manca:

“le iniziative legislative rappresentano un passaggio politico rilevante perché rimettono al centro il lavoro, la sicurezza e la dignità delle persone, dimostrando che l’opposizione può svolgere un ruolo attivo e propositivo nelle scelte che riguardano il futuro della Regione.

Il salario minimo è un valore fondante per il Partito Democratico e una battaglia di civiltà che oggi trova strumenti concreti anche a livello regionale.

Garantire retribuzioni dignitose, contrastare il dumping salariale e sostenere le imprese che rispettano le regole significa difendere il lavoro buono e la concorrenza leale.

Gravi le carenze della Giunta regionale, segnata da assenza di visione e mancanza di programmazione sui temi strategici per la Basilicata, con interventi limitati alla gestione delle emergenze.

Le proposte del gruppo consiliare Pd indicano una strada alternativa, fondata su lavoro, diritti, sicurezza e sviluppo.

Il Partito Democratico continuerà a sostenere questo percorso con determinazione, al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori e di chi chiede risposte concrete alle istituzioni”.