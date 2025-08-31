Basilicata: persona in stato confusionale e sotto shock tratta in salvo dai Carabinieri! Ecco che cosa è successo

Nel pomeriggio di sabato 30 agosto a seguito del violento temporale che ha colpito la città di Potenza i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Potenza sono tempestivamente intervenuti per soccorrere una donna rimasta bloccata nella propria auto a causa delle intense precipitazioni.

L’evento si è verificato intorno alle 16:30 quando il sottopassaggio di via Potito Petrone si è rapidamente allagato, con l’acqua che ha raggiunto unʼaltezza di circa un metro e mezzo.

All’interno di una Renault Scenic, rimasta in panne per l’acqua alta tanto da entrare anche nell’abitacolo, è rimasta intrappolata la conducente, una 51enne potentina, che in preda al panico ha contattato il 112.

Ricevuta la richiesta di aiuto, la pattuglia dell’Arma di Potenza si è prontamente recata sul posto.

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, i Carabinieri hanno raggiunto l’auto e, constatata l’impossibilità di aprire le portiere, hanno agito con decisione riuscendo a forzarne una posteriore.

La donna, in evidente stato confusionale e sotto shock, è stata così tratta in salvo e messa al riparo all’interno dell’auto di servizio, dove le è stata fornita la prima assistenza.

Successivamente, dopo la messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del Fuoco, la signora è stata affidata alle cure dei propri familiari.

L’intervento testimonia ancora una volta la costante presenza e il pronto impegno dell’Arma a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini anche in situazioni di eccezionale contingenza così come nella quotidianità.