Basilicata, il Presidente del Consiglio regionale ricorda De Rosa: il cordoglio commosso

“La scomparsa di Rocco De Rosa rappresenta un lutto profondo per il giornalismo lucano e per l’intera comunità regionale.

Con il suo lavoro ha saputo raccontare la Basilicata con competenza, passione civile e un forte senso di responsabilità verso i cittadini”.

Lo dichiara Marcello Pittella, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, esprimendo il proprio cordoglio per la morte dello storico inviato e volto della Tgr Rai Basilicata, ed aggiunge:

“Rocco De Rosa è stato una voce autorevole e credibile, capace di portare all’attenzione nazionale i temi dell’ambiente, della tutela del territorio e delle comunità locali, contribuendo a costruire una narrazione autentica e mai banale del Mezzogiorno.

Il suo impegno professionale, unito alla sua attività di scrittore e divulgatore, lascia un patrimonio culturale e umano di grande valore”.

Il Pollino ha occupato un ruolo centrale nel suo percorso culturale e civile.

De Rosa ha accompagnato da vicino il processo che ha condotto alla nascita del Parco Nazionale, documentandone storia, identità ed evoluzione attraverso numerose pubblicazioni.

La prima edizione di Viaggio nel Pollino fu premiata con il Premio Capri nel 1996.

Conclude Pittella:

“Alla famiglia, ai colleghi della Rai e a quanti gli hanno voluto bene giungano le mie più sentite condoglianze e quelle dell’intero Consiglio regionale”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.