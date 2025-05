A Matera la prima edizione di questo torneo di Burraco: ecco l’evento

Lunedì, 26 maggio, dalle ore 16.30 alle 19.30, nella sede dell’ITGC “Loperfido-Olivetti” Matera, si terrà la prima edizione del Torneo di Burraco della Unitre Matera.

A conclusione del Corso di Burraco, guidato dalla docente Emma Canosa, che ha visto una larga partecipazione degli iscritti all’associazione, si svolgerà il primo Torneo di Burraco organizzato dall’Unitre materana.

La gara si svolgerà secondo le regole proprie di questo interessante e coinvolgente gioco.

È previsto un unico premio consistente in un certificato su pergamena attestante la vittoria del vincitore;

tutti i partecipanti riceveranno in omaggio un oggetto realizzato dagli stessi corsisti.

Una buona occasione per mettere a frutto le conoscenze apprese durante questo Anno Accademico, che si avvia alla conclusione, e per trascorrere insieme un pomeriggio in piacevole compagnia.