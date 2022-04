Pisticci, uomo arrestato dalla Polizia: ecco cosa nascondeva

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato in Marconia di Pisticci un quarantenne residente in centro Italia perché trovato in possesso di 500 gr. di droga, tra cocaina e hashish e di un bilancino.

L’ingente quantitativo di droga, che se immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 25.000 euro, è stato sequestrato unitamente allo strumento che presumibilmente era utilizzato per la sua preparazione.

L’operazione è stata svolta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Pisticci nell’ambito di una mirata attività di indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro urbanizzato di Marconia di Pisticci.

Veniva, altresì, eseguita la perquisizione all’interno dell’abitazione a lui in uso, dov’è stato trovato un bilancino avvolto in un sacchetto di plastica, perfettamente funzionante, occultato nella cappa del camino.

Attesa la flagranza di reato ipotizzato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere.

