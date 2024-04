Matera, questi 15 piccoli alunni in visita alla sede dei Vigili del Fuoco. Le foto

Nella mattinata del 30 aprile 2024, un gruppo composto da 15 bambini che frequenta l’ultimo anno della Scuola dell’infanzia “Don Bosco” – Istituto Comprensivo IC Arcangelo Ilvento di Grassano (MT), ha raggiunto la Sede Centrale del Comando VV.F. di Matera.

Accolti dal personale della Caserma e dai pensionati dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, i piccoli hanno potuto visionare gli spazi interni dei plessi di via Giglio, i mezzi e le attrezzature utilizzate durante l’attività di soccorso.

I piccoli si sono calati nella realtà operativa dei Vigili del Fuoco grazie a qualche simulazione nella quale i protagonisti sono stati proprio loro.

Per i gli alunni, curiosi ed attenti, è stato un vero e proprio giorno di festa, per i VV.F. è stata questa un’ulteriore occasione per allargare il processo di divulgazione della “Cultura della sicurezza” anche alle scuole della provincia di Matera.

Queste alcune foto.