Matera, sicurezza stradale e contrasto all’uso di alcool: la Polizia di Stato parla ai ragazzi di questo Liceo

Gli operatori della Polizia di Stato hanno partecipato, sabato scorso e questa mattina, alle assemblee d’istituto organizzate dal Liceo Tommaso Stigliani, presso la Casa della Spiritualità Sant’Anna.

Alle due giornate hanno preso parte circa 700 studenti del liceo musicale e delle scienze umane e del liceo linguistico ed economico sociale.

Presenti anche Mario, di Alcolisti Anonimi, che ha fornito la propria testimonianza, ed il dr. Prillo, psicologo, che ha affrontato gli aspetti psicologici legati alla dipendenza da alcol.

Con riferimento agli incidenti provocati da chi si pone imprudentemente alla guida in stato di ebbrezza, il Sostituto Commissario Clelia Losacco, della Polizia Stradale di Matera, ha ricordato che le sanzioni sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale ed è previsto l’arresto come misura precautelare, nel caso in cui si provochino la morte o gravi ferite a una o più persone.

Gli effetti deleteri provocati dalla dipendenza da alcol sono noti e tra questi va ricordato soprattutto che l’alterazione psicofisica provocata dall’assunzione cronica da alcol riduce la capacità di intendere e di volere.

A tutela dei neo patentati, in particolare, sono stabilite precise disposizioni normative: ad esempio, quella che prevede il divieto assoluto di assunzione di alcol, prima di mettersi alla guida.

Al termine degli incontri, gli studenti hanno potuto simulare la guida in stato di ebbrezza, attraverso un particolare visore che permette di riprodurre l’alterazione psicofisica prodotta dall’assunzione di alcol.

Sul tema, l’attenzione della Polizia di Stato di Matera è sempre alta e, per questo motivo, vengono effettuati periodicamente servizi di controllo degli utenti della strada, per verificare il tasso alcolemico alla guida, ma anche verifiche negli esercizi pubblici, in ordine al previsto divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

