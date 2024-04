I Sassi di Matera ancora più belli con questa nuova illuminazione a risparmio energetico! I dettagli

I Sassi di Matera, ancora più belli, con la nuova illuminazione LED.

Come spiega il Sindaco, Domenico Bennardi:

“Un progetto ambizioso e storico, un investimento da 20 mln di euro, che prevede la sostituzione di oltre 10mila lampade a vapori di sodio con lampade led, decine di pali insicuri, e consentirà di raggiungere, al termine dell’intervento, un risparmio energetico di circa il 74%, consumi annui ridotti per più di 5.440.000 kWh e una riduzione delle emissioni pari a 1.388 tonnellate di CO2/anno, l’equivalente dell’anidride carbonica assorbita da 16.329 alberi di acero campestre.

Ma ci permetterà anche di ridurre l’inquinamento luminoso e di offrire una luce adeguata e valoriale al nostro patrimonio Unesco come a tutta la città.

In questo ultimo periodo ci siamo concentrati maggiormente negli antichi rioni per completare i Sassi, le squadre riprenderanno ora a operare nel resto della città, ci vorranno ancora diversi mesi per completare questo lavoro di transizione energetica.

Una bella sinergia tra l’ufficio tecnico comunale con i nostri bravi ingegneri comunali, la società City Green Light, l’assessore alla transizione energetica Angelo Cotugno.

E un grazie ai cittadini ed esercenti per la pazienza, sempre necessaria nei periodi di “transizione””.