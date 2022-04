Matera, Capitale europea della cultura e città UNESCO, nella rete dei parchi letterari. I dettagli

“Con l’assessore alla cultura Tiziana D’Oppido, sono partito di buon ora verso Roma, a palazzo Altemps per un iniziativa dei Parchi letterari.

Accogliendo l’invito del Presidente dell’associazione ho voluto esprimere riconoscenza e stima verso una rete che punta su letteratura, ambiente, passaggio come fulcro e volano per un’attrattiva culturale dei territori.

Nel mio breve intervento ho voluto segnalare la volontà e desiderio di inserire la capitale europea della cultura e città UNESCO nella rete dei parchi letterari.

Dobbiamo mantenere alto il livello culturale della città per onorare la sua storia prima di tutto e i suoi riconoscimenti internazionali.

La possibilità di costituire un parco letterario anche a Matera, puntando su autori o autrici ispirati dal millenario territorio sarebbe semplicemente coerente con il percorso che sta compiendo la città.

Nei prossimi giorni, inviteremo l’associazione Parchi Letterari per una riunione operativa per capirne la fattibilità.

Il fascino di Matera ha ispirato molti autori locali pregevolissimi, come Leonardo Sacco, Domenico Noatrangelo, Raffaello Giura Longo, per citarne solo alcuni e i più recenti, ma ho ricordato anche i numerosi autori cinematografici affascinanti dal territorio, dove Matera non si è limitata a offrirsi come set ma ha spesso interferito nel processo creativo ed artistico, uno tra tutti, Pierpaolo Pasolini nel suo Vangelo secondo Matteo.

Durante l’ordinario, dobbiamo sforzarci ogni tanto di volgere lo sguardo verso lo straordinario, cercare di alzare continuamente il livello, proiettandoci verso il futuro”.

Così il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi.

